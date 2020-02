In Sachsen ist eine siebte Personen wegen des sich ausbreitenden Coronavirus isoliert worden. Das teilte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping am Mittwoch mit. Die Person müsse vorerst zu Hause bleiben. Es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, hieß es. Die Frau habe Mitte Feburar Verwandte in der Lombardei (Italien) besucht - bevor dort Corona-Fälle bekannt wurden. Nach ihrer Rückkehr habe sie von den Sicherheitsmaßnahmen der italienischen Gesundheitsbehörden erfahren und sich beim Gesundheitsamt in Chemnitz gemeldet. Sie verwies bei den Behörden darauf, dass sie in der Dienstleistungsbranche arbeite und Kontakt zu vielen Menschen habe. In einer Klinik wurde sie untersucht, negativ getestet und zeigt nach Behördenangaben auch keine Krankheitssymptome.