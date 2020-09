Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt soll auch in diesem Jahr stattfinden, coronabedingt allerdings mit Einschränkungen. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Demnach wird es keine große, zusammenhängende Fläche geben. Vorgesehen sind stattdessen fünf abgegrenzte Areale in der Innenstadt: Neumarkt, Markt, Jakobikirchplatz, Düsseldorfer Platz, Am Wall und Theaterplatz. Ein Besuch des Markts ist zudem nur nach Voranmeldung möglich, entweder direkt an den Zugangsstellen oder per App.