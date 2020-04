Um einen Anreiz zu schaffen, gibt es auch etwas zu gewinnen: Claudia Curts verlost drei Exemplare ihres Buches "Erzgebirgsmärchen Band 1". Außerdem plant sie die eingesandten Geschichten als Buch herauszubringen. "Wenn Menschen in mehreren Jahren auf die heutige Zeit zurückschauen, sollen sie mit dem Buch ein Nachschlagewerk haben, in dem steht, was die Menschen damals emotional bewegt hat", so Curth.