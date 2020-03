Wochenmärkte in Sachsen dürfen ab dem 1. April 2020 wieder öffnen. In der am Dienstag veröffentlichen Neufassung der Allgemeinverordnung des sächsischen Sozialministeriums heißt es, dass der "Besuch mobiler Verkaufsstände unter freiem Himmel oder in Markthallen für Lebensmittel, selbsterzeugte Gartenbau- und Baumschulerzeugnisse sowie Tierbedarf" gestattet ist. An den Verkaufsständen müsse für Besucher ein Mindestabstand von 2 Metern gewährleistet werden".