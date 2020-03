Alten und pflegebedürftigen Menschen machen die harten Beschränkungen momentan besonders zu schaffen. Seit letzter Woche dürfen Angehörige ihre Lieben nicht mehr in den Heimen besuchen kommen. Und auch innerhalb der Einrichtungen ist das Zusammenleben komplizierter geworden. Die normale Betreuung muss sich der Situation anpassen. Gruppenarbeit in der Bewegungstherapie oder anderen Beschäftigungsformen sei nicht mehr möglich, so die Pfleger.