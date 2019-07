Der Schlagersänger Costa Cordalis ist tot. Er sei am Dienstag im Kreise seiner Familie auf Mallorca gestorben, informierte sein Management. Mit stimmungsvollen Songs wie "Anita" oder später "Vamos a la playa" begeisterte er viele Jahre lang sein Publikum. Auch in Sachsen hatte er jede Menge Fans. Immer wieder Station machte der gebürtige Grieche in Chemnitz in der Stadthalle – auch zu DDR-Zeiten. Wer damals zu den Konzerten wollte, brauchte allerdings ein ganz besonderes Stehvermögen. Denn zu DDR-Zeiten war die Kartennachfrage, vor allem für die Gastspiele von Künstlern aus dem Ausland, stets größer als das Angebot.