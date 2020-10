Die Chemnitzer Verkehrs AG (CVAG) schafft Bargeldzahlung in Bussen ab. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, tritt die Umstellung voraussichtlich Mitte November in Kraft. Dann können in den Bussen die Tickets nur noch mit EC- oder Kreditkarte beziehungsweise per Smartphone oder Smartwatch gekauft werden. Dies sei hygienischer und beschleunige den Verkehr, so die CVAG. Kunden und Fahrer müssten nicht mehr nach Wechselgeld suchen, argumentiert der Verkehrsbetrieb. Die Regelung gilt auch in Bussen von Partnerbetrieben, die auf Stadtlinien unterwegs sind.