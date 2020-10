Wegen eines Brandes in einer Dachgeschosswohnung in Chemnitz Sonnenberg sind am Sonntagmorgen zwei Mehrfamilienhäuser evakuiert worden. Insgesamt wurden 25 Mieter aus den Häusern gebracht, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagte. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden vorsorglich in einer Schule untergebracht. Laut Reporterangaben schlagen immer noch Flammen aus dem Dach. Feuerwehr und Katastrophenschutz sind bei den Löscharbeiten im Einsatz.