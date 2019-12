In Mittweida ist am Mittwochabend in einem Dachstuhl ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei in Chemnitz bestätigte auf Anfrage von MDR SACHSEN den Brand, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Nach Informationen eines Reporters ist der Brand in einem offenbar unbewohnten Gebäude auf der Weberstraße ausgebrochen. Es befindet sich allerdings zwischen Wohn- und Geschäftshäusern, die direkt angrenzen. Mehrere Bewohner seien vorübergehend in Sicherheit gebracht worden. Wir berichten, sobald es weitere Einzelheiten gibt.