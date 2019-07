Der Chemnitzer FC hat im Trainingslager im polnischen Gniewino einen neuen Mannschaftsrat sowie einen neuen Kapitän gewählt. Der Drittligist wird nun von Stürmer Daniel Frahn angeführt. Zusammen mit Niklas Hoheneder, Jakub Jakubov, Tobias Müller und Nils Blumberg wird er als Mannschaftsrat die Interessen des Teams vertreten. Das wurde am Montag beschlossen. Trainer David Bergner begründet die Entscheidung wie folgt: "Daniel hat gemeinsam mit Dennis im Vorjahr vieles geregelt. Wichtig wird sein, dass der starke Teamgeist, der uns ausgezeichnet hat, in der 3. Liga erhalten bleibt. Mit ihm als Kapitän wollen wir diese erfolgreiche Arbeit fortsetzen." Er betonte die hohe Akzeptanz des Stürmers in der Mannschaft.