Der Treffpunkt ist das Atomino in Chemnitz. In diesem Club hatte die Band Blond 2011 ihren ersten Bühnenauftritt, damals noch mit Coversongs von Madonna, den Beatles und The Cure. Nun sitzen Nina Kummer, Lotta Kummer und Johann Bonitz im Backstagebereich, um über ihr erstes eigenes Album zu reden. Das Atomino sehen sie als sehr wichtig auf ihrem Weg an.