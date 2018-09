Angriff auf "Rothaus e.V." am Rande der "Pro Chemnitz"-Demo

Am Rand der Demonstration von "Pro Chemnitz" hat es einen Angriff auf das "Rothaus" gegeben. Wie MDR SACHSEN vor Ort erfahren hat, haben mehrere Angreifer das Gebäude mit Steinen beworfen, mindestens eine Scheibe ging zu Bruch. In dem Haus haben unter anderem die Linken-Landtagsabgeordneten Susanne Schaper und Klaus Bartl ihre Parteibüros.

Zum Zeitpunkt des Angriffs hielten sich mehrere Personen in dem Gebäude auf, darunter der Versammlungsleiter der Gegendemonstration. Sie waren gerade dabei, die Lautsprechertechnik der Demonstration zurück zu bringen, als etwa fünf Personen auf das Gebäude zurannten und mit Steinen schmissen. Sie waren offenbar aus dem Demonstrationszug von "Pro Chemnitz" ausgebrochen, der nur rund 50 Meter vom "Rothaus" entfernt vorbeiführte. Wie der Versammlungsleiter der Gegendemo im Gespräch mit MDR SACHSEN sagte, haben er und seine Mitstreiter sich schnell verbarrikadiert und die Polizei gerufen. Die Angreifer seien noch einmal zurück gekommen und hätten Eier an die Tür geschmissen. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt.

An der Demonstration des rechtspopulistischen Bündnisses "Pro Chemnitz" haben am Freitag nach Polizeiangaben rund 2.000 Menschen teilgenommen, bei der Gegendemonstration waren es demnach etwa 400. "Pro Chemnitz" hat dabei, wie schon in den Wochen zuvor, großen Zulauf während des laufenden Demonstrationszuges erhalten. Zum Zeitpunkt der Kundgebung hatte es in Chemnitz kräftig geregnet. 800 Polizisten sicherten die Veranstaltungen ab.