Nach einem handgreiflichen Streit in der Nacht zum Sonntag hatten rechte Gruppen zum spontanen Protest an den Karl-Marx-Kopf mobilisiert. Es kamen rund 50 Personen. Bildrechte: Jan Härtel

09.06.2019 | 18:45 Uhr Polizei Chemnitz am Pfingstwochenende stark gefordert

Das lange Pfingstwochenende ist noch in vollem Gange, aber die Polizei in Chemnitz hat schon einige brisante Einsätze hinter sich. Am Sonnabend waren gleichzeitig mehrere Veranstaltungen in der Chemnitzer Innenstadt angemeldet. Am Sonntag mussten die Einsatzkräfte zu spontanen Kundgebungen ausrücken.