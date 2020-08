Nach dem Start des Projektes "Praxisbaustein" im Jahr 2017 hat die Diakonie Sachsen 84 Praxisbausteine für elf Praxisfelder entwickelt. Die Industrie- und Handelskammern und die Handwerkskammern haben die Module anerkannt und stellen entsprechende Abschlusszertifikate aus. Mittlerweile bieten mehr als die Hälfte der 61 sächsischen Werkstätten für behinderte Menschen die zweijährige Ausbildung in den unterschiedlichen Berufsfeldern an. Im vergangenen Jahr wurden in Sachsen 117 Zertifikate erteilt.

In den Partner-Werkstätten der Stadtmission Chemnitz werden Menschen mit Behinderung qualifiziert. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich