"Hacker bereiten ihre Angriffe vor", erklärt Felix Wabra den rund 70 Zuschauern am Mittwochabend in Chemnitz

"Wir wollen Ihnen keine Angst machen", sagt Felix Wabra zu Beginn der Veranstaltung. "Aber ein mulmiges Bauchgefühl werden Sie heute Abend bekommen." Er und sein Kollege Moritz Bleikamp sind am Mittwochabend in Chemnitz, um den rund 70 Zuschauern sogenannte "Live-Hackings" vorzuführen.

"Internetkriminalität hat Drogenhandel und Prostitution inzwischen überholt", so Wabra. Er zeigt mit Bleikamp, der an diesem Abend den Hacker spielt, was passiert, wenn man den falschen Klick macht. Die Hackerangriffe von Bleikamp können dabei vom Publikum live mitverfolgt werden.