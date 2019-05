Fischer-Gruppe schließt Chemnitzer Standort

In Chemnitz wird noch in diesem Jahr die Fischer Hydroforming ihren Standort schließen. Betroffen sind 67 Beschäftigte. Die Produktion wird an den verbleibenden Standort Menden im Sauerland verlagert, sagte der Geschäftsführer Stefan Geißler MDR SACHSEN. Das Unternehmen baut spezielle Rohre für die Abgasanlagen von Dieselfahrzeugen aller großen deutschen Automobilhersteller. Geißler sieht den Rückgang bei der Produktion von Dieselautos als Grund für das Aus des Chemnitzer Standortes. "Die anhaltenden Dieseldiskussion führt bei unseren Kunden zu sinkenden Absatzzahlen. Wir haben dadurch rückläufige Auftragseingänge. Für unsere beiden Standorte in Menden und Chemnitz reicht es nicht mehr aus. Wir würden dramatische Verluste einfahren."

Dass Fischer Hydroforming zu spät auf die Entwicklung am Automarkt reagiert hat, kann Stefan Geißler für diesen Betrieb nicht sehen. "Es ist nicht so leicht, für ein so spezialisiertes Unternehmen neue Arbeitsfelder zu finden. Die Entwicklung am Automobilmarkt ist auch sehr dramatisch und schnell vorangeschritten." Man habe bereits neue Ansätze gefunden, die aber erst in zwei bis drei Jahren greifen würden.



Die meisten anderen Automobilzulieferer in Sachsen unterschätzen nach einer Studie zur Zeit Tempo und Ausmaß des Wandels zur Elektromobilität. Eine Untersuchung im Auftrag des sächsischen Wirtschaftsministeriums kam zu dem Ergebnis, dass die Stimmung besser ist als die Lage. Der Wandel sei auf der Straße mit derzeit 1,8 Prozent Neuzulassungen für Elektroautos noch nicht sichtbar, sagte Werner Olle vom Chemnitz Automotive Institute am Mittwoch. Ab 2025 sollen jedoch rund 30 Prozent der in Deutschland produzierten Fahrzeuge einen Elektroantrieb haben. Darauf müssten sich die rund 750 Zulieferer in Sachsen mit derzeit etwa 75.000 Mitarbeitern schon heute einstellen, so Olle weiter.