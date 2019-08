Die Idee zu einer Internettauschplattform für Kleingärtner entstand vor über einem Jahr im Chemnitzer Szenetreff Lokomov. Thomas Seidel besuchte an diesem Abend eine Veranstaltung zum Thema Müllvermeidung und stellte in der Diskussion fest, dass der Handel den Müll ja vorgebe. Er wolle an den Inhalt und müsse deswegen die Verpackung in Kauf nehmen.