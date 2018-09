Augenzeugen berichten von weiterem Neonazi-Überfall in Chemnitz

Drei Zeugen berichteten am Wochenende der Zeitung "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS), sie seien am 1. September nach einer friedlichen Demonstration unter dem Motto "Herz statt Hetze" von 15 bis 20 Männern im Laufschritt bestürmt, angegriffen und geschlagen worden. Einige Mitglieder ihrer Gruppe seien geflohen. Die Angreifer hätten ihnen mit dem Ruf Deutschland-Verräter!" nachgesetzt. Zu den Fliehenden habe auch ein Mitglied der Reisegruppe gehört, das den Angreifern "nicht deutsch genug" ausgesehen haben soll. Diesem Mann seien die Angreifer mit den Worten "den schnappen wir uns" hinterhergerannt.

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte der FAS, er sei über diesen Vorfall informiert gewesen, als er am 5. September in einer Regierungserklärung bestritt, dass es in Chemnitz "Hetzjagden" oder einen "Mob" gegeben habe. Dabei ging es ihm vor allem um das Demonstrationsgeschehen am 26. und 27. August in Chemnitz. Seine Formulierung habe er dennoch so gewählt, weil "Demokraten durch Wortwahl zur Beruhigung beitragen" sollten. Trotzdem seien die geschilderten Vorfälle "schlimm" und müssten aufgeklärt werden.