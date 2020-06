"Ich wurde am 8. Mai über das geplante Projekt informiert und vor vollendete Tatsachen gestellt", erzählt der Grünaer Ortsvorsteher Lutz Neubert. Im leerstehenden Hotel "Grünaer Hof" will die Stadt Chemnitz ab Januar 2021 ein Wohnprojekt für Obdachlose und Suchtkranke einrichten.

Weiternutzungen von Gebäuden findet Neubert prinzipiell gut. "Und für diese Menschen muss man auch da sein", sagt er. "Jeder kann in diese Situation geraten." Was ihn und nach seiner Aussage auch die Grünaer stört, ist die fehlende Kommunikation im Vorfeld.

"Da das Gebäude direkt an einem Schulweg steht, habe ich etwas Bauchschmerzen", so Neubert. "Ich hätte mir gewünscht, dass die Stadt im Vorfeld das Gespräch mit uns gesucht hätte, um gemeinsam ein Konzept zu erarbeiten."

Grundlage für das Wohnprojekt ist ein Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2018. "Da ging es darum, dass Bedarfsermittlungen erfolgen sollten", so Matthias Nowak, Pressesprecher der Stadt Chemnitz. "Und es gibt seit Längerem in Chemnitz den Bedarf für Unterbringungsmöglichkeiten für Menschen mit alkoholbedingten Problemen oder drohender Wohnungslosigkeit und teilweise auch der Pflegebedürftigkeit."

Das ehemalige Hotel in Grüna böte eine ideale Aufteilung mit eigenen Zimmern für das Projekt, sagt Nowak. Direkt nach der Entscheidung für das Gebäude sei das Sozialamt auf den Ortschaftsrat zugegangen. Laut Ortsvorsteher Neubert bat er allerdings um den nötigen Gesprächstermin, der nicht einfach zu bekommen gewesen sei.

Maximal 30 Personen sollen im Wohnprojekt untergebracht werden. Ihnen soll beim Alkoholentzug, drohender Wohnungslosigkeit und Arbeitslosigkeit geholfen werden. Betreut werden sollen sie tagsüber von zehn Sozialarbeitern. Zusätzlich gebe es nachts einen Wachdienst, so Nowak.

Das leerstehende Hotel, das ab Januar das Wohnprojekt beherbergen soll, steht direkt am Schulweg zur Grünaer Grundschule. Bildrechte: MDR/Nora Kilényi

Das Vorgehen der Stadt böte nun Angriffsflächen für politische Stimmungsmache, so der Grünaer Ortsvorsteher. "In den sozialen Netzwerken ist die Stimmung sehr aufbrausend, um nicht zu sagen explosiv", so Neubert. "Wenn man im Ort darauf angesprochen wird, wird sich allerdings besonnen und auf Augenhöhe unterhalten."