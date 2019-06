"Parksommer" in Chemnitz startet in dritte Auflage

Künstler und Veranstalter kündigen Festival an.

Künstler und Veranstalter kündigen Festival an. Bildrechte: MDR/Nora Kilényi

In Chemnitz startet am 3. Juli das Openair-Festival "Parksommer" in seine dritte Auflage. Rund einen Monat lang wird im Stadthallenpark täglich außer montags Kultur für Groß und Klein geboten. Dabei beginnt das Programm oft bereits 17 Uhr mit Aktivitäten für Kinder, wie Hula-Tanz, Basteln mit Holz, Vorlesen oder Kinder-Yoga. Ab 18 Uhr gehört der Park den erwachsenen Yoga-Freunden. Um 20 Uhr beginnt dann jeweils das Abendprogramm.