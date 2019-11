Der Chemnitzer FC ist im Abstiegsduell der 3. Fußball-Liga bei Preußen Münster trotz dreimaliger Führung nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Am Ende einer turbulenten Partie trennten sich beide Teams am Sonnabend 3:3 (2:2). Tobias Müller (15. Minute), Erik Tallig (43.) und Dejan Bozic (89.) trafen für den CFC, Maurice Litka (27.), Fridolin Wagner (45.+1) und Seraf Özcan (90.+1) erzielten die Tore für Münster. Die Chemnitzer blieben damit zum vierten Mal in Serie ungeschlagen, rangieren mit 14 Punkten aber wieder auf einem Abstiegsplatz.