In Chemnitz haben Beamte der Kriminalpolizei bei einer Wohnungsdurchsuchung Drogen im Wert von knapp 13.000 Euro beschlagnahmt. Darunter waren Marihuana, Haschisch, Speed, Ecstasy und Crystal. Die Polizisten konnten zudem rund 10.000 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung sicherstellen.

Knapp ein halbes Kilo Marihuana wurde beschlagnahmt. Bildrechte: Polizeidirektion Chemnitz

Gegen den 28-jährigen Mieter der Wohnung ermittelt die Chemnitzer Kriminalpolizei den Angaben zufolge schon seit geraumer Zeit in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Chemnitz. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Er befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt.



Die Durchsuchung fand laut Polizei bereits am Donnerstag statt. Neben der Wohnung des 28-Jährigen, wurde auch die Wohnung eines 30-Jährigen durchsucht. Auch gegen ihn wird seit längerem ermittelt. Bei ihm fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana, 14 Cannabispflanzen und Utensilien für den Drogenkonsum bzw. den Anbau von Betäubungsmittel.