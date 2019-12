Die Chemnitzer Basketballer Niners unterstützten am Montag die Entzugsklinik "Alte Flugschule" in Großrückerswalde bei einem Drogen-Präventionstag. In einer Turnhalle in Marienberg trafen die Korbjäger mit Schülern der Region sowie Patienten der Klinik zusammen. Laut Klinikleiter Uwe Wicha sollte verdeutlicht werden, wie Sport und ein strukturierter Alltag beim Kampf gegen Drogen helfen können.

Die Gründe, warum jemand zu Drogen greift, sind verschieden. Fakt ist jedoch: Der Einstieg geschieht immer früher. Zeitweise schon mit zehn oder elf Jahren, berichtet Klinikleiter Wicha. Dadurch kommen viele Abhängige in der Persönlichkeitsentwicklung nicht weiter. "Das heißt, wir haben am Ende vom körperlichen Zustand her Erwachsene, die aber in der Entwicklung noch in der Pubertät stehen geblieben sind", so Wicha. Außerdem werden die Beziehungen zu Eltern und Freunden schwer belastet. "Und natürlich gibt es noch den gesundheitlichen Aspekt. Der im Wachstum befindliche Körper ist äußerst sensibel dafür, wenn man ihn schädigt."