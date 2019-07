Die Chemnitzer Kripo hat zwei mutmaßliche Drogendealer dingfest gemacht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erging gegen die beide Männer im Slter von 37 und 38 Jahren bereits Haftbefehl. Vorausgegangen waren Wohnungsdurchsuchungen in Chemnitz und im erzgebirgischen Oelsnitz, bei denen im Juni umfangreiches Beweismaterial sichergestellt wurde. So stießen die Beamten auf ein aktives Drogenlabor, fünfstellige Bargeldbeträge und größere Mengen Crystal. Zudem wurde ein Pkw beschlagnahmt.