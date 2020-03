Drogenfahnder haben in Chemnitz rund neun Kilogramm Crystal sichergestellt. Wie die Polizeidirektion am Mittwoch mitteilte, konnten zwei mutmaßliche Drogenhändler ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Inzwischen habe der Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den 23-jährigen Afghanen und den 46-jährigen Türken erlassen, hieß es.

Seit Herbst vergangenen Jahres liefen die konkreten Ermittlungen, so die Polizei. Im Februar schließlich wurden vier Wohnungen durchsucht. Dabei beschlagnahmten die Beamten 8,9 Kilogramm Crystal sowie szenetypische Utensilien, wie Feinwaagen und Verpackungsmaterial.

Kripo-Chef Michael Ruschitschka spricht vom größten Drogenfund in Chemnitz seit Jahren. Bildrechte: Harry Härtel

Michael Ruschitschka, Leiter der Kriminalpolizeiinspektion, sagte: "Mit der Sicherstellung von fast neun Kilogramm Crystal ist der Chemnitzer Polizei ein entscheidender Schlag bei der Bekämpfung der Drogenkriminalität gelungen." Es sei "die größte Sicherstellung von Crystal im Raum Chemnitz der vergangenen Jahre". Das Crystal habe einen sehr hohen Wirkstoffgehalt und hätte nach Angaben der Polizei im Einzelverkauf gut 700.000 Euro eingebracht. Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass die Tatverdächtigen als Zwischenhändler agierten und die Betäubungsmittel nicht in Einzeldosen, sondern in größeren Mengen an verschiedene Personen weiterverkaufen wollten. Die weiteren Ermittlungen konzentrierten sich zum einen auf die Herkunft der Betäubungsmittel und zum anderen auf die weiteren Absatz- und Verkaufswege, hieß es.