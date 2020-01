Polizei Chemnitz findet bei Razzia Drogen und Tausende Euro

Die Polizei ist in Chemnitz und Döbeln ein Schlag gegen den organisierten Drogenhandel gelungen. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, wurden am Vortag in beiden Städten die Wohnungen von sechs Tatverdächtigen durchsucht. Dabei fanden die Beamten rund 200 Gramm Marihuana, mehr als 12.000 Euro Bargeld. Außerdem wurden unter anderem ein Schlagring, ein Elektroschocker und mehrere Handys beschlagnahmt. Insgesamt waren knapp 70 Beamte im Einsatz.