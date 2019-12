Der Restaurantbesitzer Uwe Dziuballa hat Unbekannte angezeigt, die ihn am 27. August an seinem Chemnitzer Restaurant "Schalom" randaliert haben.

Der Restaurantbesitzer Uwe Dziuballa hat Unbekannte angezeigt, die ihn am 27. August an seinem Chemnitzer Restaurant "Schalom" randaliert haben.

Der Restaurantbesitzer Uwe Dziuballa hat Unbekannte angezeigt, die ihn am 27. August an seinem Chemnitzer Restaurant "Schalom" randaliert haben. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Nach dem Angriff auf das jüdische Restaurant "Schalom" in Chemnitz im August 2018 wurde am Mittwoch die Wohnung eines Verdächtigen im Raum Stade durchsucht. Wie das Landeskriminalamt mitteilte, waren Polizeibeamte der Soko REX des Landeskriminalamtes Sachsen, der Polizeidirektion Chemnitz sowie der örtlichen Polizei Stade im Einsatz. Der 28 Jahre alte Tatverdächtige wurde bei der Durchsuchung nicht angetroffen.

In seiner Wohnung stellten die Beamten neben Mobiltelefonen und einem Tablet-Computer auch Sturmhauben sicher. Der Beschuldigte geriet aufgrund von DNA-Spuren am Tatort unter Verdacht. Er wird verdächtigt im August 2018 gemeinsam mit weiteren, derzeit noch unbekannten Tatverdächtigen, bei dem Angriff den Restaurant-Inhaber mit einem Steinwurf verletzt zu haben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.