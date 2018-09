Durchsuchungen bei "Bürgerwehr Chemnitz"

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die selbsternannte Bürgerwehr Chemnitz durchsucht die Polizei seit dem Nachmittag Objekte in ganz Sachsen. Zuvor hatte das Amtsgericht Chemnitz mehrere Durchsuchungsbeschlüsse erlassen. Hintergrund sind die laufenden Ermittlungen wegen Verdachts des Landfriedensbruchs und der gefährlichen Körperverletzung im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung am vergangenen Freitag , welche sich auf der Chemnitzer Schloßteichinsel ereigneten. Wie der Sprecher des Landeskriminalamtes Sachsen, Tom Bernhardt, auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, sind seit dem Nachmittag 150 Beamte im Einsatz. Es werden Wohnungen und Nebengelasse von 13 Beschuldigten und einem Zeugen durchsucht. Die Durchsuchungen dauerten am Abend noch an. Das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) hat die Ermittlungen übernommen.

Am vergangenen Freitag hatte eine 15-köpfige "Bürgerwehr" Gäste einer Geburtstagsfeier bedroht und beschimpft. Nach Polizeiangaben kreisten die Männer eine Gruppe aus Deutschen, Iranern und Pakistanern auf der Schlossteichinsel ein und beschimpften die Gruppe mit fremdenfeindlichen Parolen. Ein Iraner wurde durch die Männer mit einem Gegenstand am Kopf verletzt. Die Polizei hatte noch am Tatabend 15 Männer vorläufig festgenommen. Gegen sechs der Tatverdächtigen, im Alter zwischen 27 und 33 Jahren, erließ der Ermittlungsrichter einen Haftbefehl. Ihnen sollte in einem sogenannten beschleunigten Verfahren der Prozess gemacht werden. Am Donnerstag wurden sie aus der Untersuchungshaft entlassen. Der Fall sei zu komplex und daher nicht für ein beschleunigtes Verfahren geeignet, teilte das Amtsgericht Chemnitz mit. Sie sollen ein normales Strafverfahren bekommen.