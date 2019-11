In einer Wohnung in Chemnitz hat am Sonntag ein E-Scooter Feuer gefangen. Die Feuerwehr war ersten Angaben zufolge zu einem vermeintlichen Balkonbrand gerufen worden. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass in einem Kinderzimmer im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses ein E-Scooter gebrannt hatte. Er war zum Laden des Akkus angesteckt und fing aus unbekannter Ursache Feuer. Der Rauchmelder schlug Alarm. Die Bewohner löschten das Feuer noch vor Ankunft der Feuerwehr. Ein Junge kam wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.