"Wir sind da" - so könnte man das Motto der "East Parade" zusammenfassen, die am Sonnabend durch Chemnitz zieht. Bereits zum zweiten Mal findet die Parade mit bunt geschmückten Lastwagen und vielen DJs statt. "Wir wollen auf das Clubsterben in Chemnitz aufmerksam machen", sagt Organisator Holger Raddatz. Außerdem soll der Tag als Vernetzung und Stärkung der Chemnitzer Club- und Subkultur dienen. "Die Leute sollen kommen und fröhlich zusammen auf der Straße feiern." Von 14 bis 22 Uhr zieht die "East Parade" vom Karl-Marx-Monument über den Brühl und die Straße der Nationen quer durch die Innenstadt.

"Chemnitz wird im Subkulturbereich nicht mehr wahrgenommen."

Ronny Seifert bezeichnet sich selbst als "Technodinosaurier" in Chemnitz. Seit über 30 Jahren ist er in der Szene aktiv: als DJ, Partyveranstalter und Clubbetreiber. Sein aktives Wirken hat er inzwischen eingestellt, nur ab und an pickt er sich die Rosinen heraus und tritt noch einmal als DJ auf, sagt er. So auch auf der "East Parade". "Wir wollen zeigen, dass die Clubszene noch da ist." Das Clubsterben in der Stadt hat er seit Jahren beobachtet. "Der 'Club Achtermai' in Chemnitz war einmal der größte und bedeutendste Technoclub von Ostdeutschland", sagt Seifert. "Seit der Club 2004 schließen musste, wird Chemnitz im Subkulturbereich nicht mehr wahrgenommen."

Die Gründe sieht der DJ zum einen in der technischen Entwicklung. "Auf einmal musstest du nicht mehr viel können. Die Technik hat alles so stark vereinfacht, dass Hinz und Kunz als DJ auflegen konnten." Aber auch der Stadt Chemnitz gibt Seifert eine Mitschuld am Niedergang der Szene: "2004 gab es einen Stadtratsbeschluss, dass es keine Technoveranstaltungen mehr in Industriebrachen geben darf." Das habe es für Veranstalter in der Stadt sehr schwer gemacht. Der Kulturwert der Technoclubs sei in der Stadt nie anerkannt worden, so Seifert.

Underground-Techno-Szene entwickelt sich

Allerdings beobachtet er auch einen Aufwind in der Szene. Seit zwei Jahren gäbe es wieder eine Underground-Techno-Szene in Chemnitz, in die eine neue Generation hineinwachse. "Das Tanzen zwischen Strobolights und Tarnnetzen, das für ältere Technofans normal und langweilig ist, ist für die Jugend eine ganz neue Erfahrung", so Seifert. Die Partys finden hinter verschlossener Tür in nicht öffentlichen Clubs statt. Man muss Mitglied werden, um dabei sein zu können.

Auch Christin Busch von der Djane-Crew "Women of Techno" beobachtet diesen Trend. "Die jungen Leute zwischen 18 und 25 Jahren feiern jetzt wieder zu der Technomusik aus den 90-er Jahren." Busch tritt zusammen mit sechs anderen Frauen als DJane auf. Bei der "East Parade" sind sie zum ersten Mal dabei. Für sie ist es wichtig, darauf aufmerksam zu machen, was Chemnitz alles zu bieten hat und sich mit anderen Leuten aus der Szene zu vernetzen. "Wir sind mehr. Wir sind bunt. Wir sind da."

Busch will mit ihren "Women of Techno" auf der "East Parade" auch zeigen, dass es weibliche DJs in der Szene gibt. Sogar der Lastwagen, auf dem sie auftreten, wird von einer Frau gefahren. "Das war ein lustiger Zufall, passt aber einfach super zu uns", erzählt Busch. Sie selbst wird allerdings nur mitfahren und nicht auflegen. Sie spielt im Gegensatz zu vielen anderen mit Schallplatten und das sei ihr auf dem Wagen zu riskant.

Alle Musikstile sind willkommen

Die Idee der "East Parade" hat sich zwar aus der Technoszene entwickelt, möchte aber andere Musikstile nicht ausschließen. "Wir wollten auch gern einen Hip-Hop-Wagen. Aber das hat leider nicht geklappt", erzählt Organisator Holger Raddatz. Auch mit dem Bandbüro sei man in Gesprächen gewesen. Allerdings müsse auch alles finanzierbar bleiben. Dabei hilft beispielsweise das Deutsche Kinderhilfswerk, das der "East Parade" 5.000 Euro beisteuert. Auch im nächsten Jahr soll die Parade wieder stattfinden und eine Plattform für Chemnitzer Künstler und die stadteigene Subkultur bieten.