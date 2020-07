Rund 51.000 Bio-Eier wurden in der Sparkasse Chemnitz bereits aus dem Eierautomaten verkauft.

Der erste Eierautomat war ein großer Erfolg, jetzt will die Sparkasse Chemnitz nachlegen: Wie das Geldinstitut bereits vergangene Woche mitteilte, plant sie in den nächsten Wochen die Aufstellung eines zweiten Automaten. Aus dem ersten Automaten seien seit Aufstellung bereits 51.000 Bioeier verkauft worden. Er steht seit März 2019 im Moritzhof in Chemnitz.