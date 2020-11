Begonnen hat alles mit dem Urgroßvater von Martin Leibensperger. Er hat im Bergbau in Zwickau gearbeitet und bekam dort immer Marken für den sogenannten Schachtschnaps. Da die Familie Hühner hielt, wurde aus den Eiern und dem Schnaps Eierlikör hergestellt. "Den hat Uropa dann heimlich mit auf Arbeit in den Schacht mitgenommen", erzählt Leibensperger.

Das Rezept wurde in der Familie weitergegeben. Leibensperger und seine Lebensgefährtin Anja Dinter bekamen das Rezept von seiner Oma Maritta. "Eierlikör wurde auf jeder Familienfeier getrunken", so Dinter. "Und er hat allen immer besser geschmeckt als der Gekaufte." So kam das Paar auf die Idee, den Eierlikör zum Verkauf zu produzieren. Im Oktober 2019 meldeten sie dazu ein Nebengewerbe an.

Seinen "Schachter Schweiß" einfach in Regalen anzubieten, war Martin Leibensperger zu langweilig. Deswegen hat er Wagen gebaut, die er auch an die Geschäfte gibt, die seinen Eierlikör verkaufen.

Seinen "Schachter Schweiß" einfach in Regalen anzubieten, war Martin Leibensperger zu langweilig. Deswegen hat er Wagen gebaut, die er auch an die Geschäfte gibt, die seinen Eierlikör verkaufen. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Zuvor musste allerdings ein Name gefunden werden. Klar war für die Familie, dass die Region darin eine Rolle spielen sollte. "Jeder hatte Zettel dabei, um Einfälle aufschreiben zu können", erzählt Dinter. Schließlich einigten sie sich auf "Schachter Schweiß". Um sich von anderen Eierlikören auch optisch abzuheben, färben sie ihn mit Farbzusatz schwarz. "Ursprünglich war er in der Familie immer gelb", erzählt Oma Maritta.

Martin Leibensperger und seine Lebensgefährtin Anja Dinter stecken ihre Kreativität und Freizeit in die Eierlikörproduktion. "Uns macht das sehr viel Spaß", so Dinter.

Martin Leibensperger und seine Lebensgefährtin Anja Dinter stecken ihre Kreativität und Freizeit in die Eierlikörproduktion. "Uns macht das sehr viel Spaß", so Dinter. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Im vergangenen Jahr verkaufte ein Freund ihren Eierlikör an seinem Stand auf dem Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr wollten sie selbst auf den Weihnachtsmärkten durchstarten. "Doch durch Corona wird das leider nichts", so Leibensperger. "Es ist sehr schade, aber bei uns hängt die Existenz nicht davon ab", ergänzt Dinter. Zu kaufen gibt es ihren Eierlikör bisher in zwei Geschäften in Meerane und Crimmitschau. "Ansonsten können die Leute direkt bei uns bestellen", sagt Dinter. Bisher laufe alles über Mundpropaganda. Selbst eine Website haben die Kleinunternehmer noch nicht.