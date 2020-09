Die Polizei hat am Dienstag einen mutmaßlichen Einbrecher schlafend auf dem Sofa eines Einfamilienhauses in Chemnitz Markersdorf aufgegriffen. Die 59 Jahre alte Bewohnerin habe sofort beim Betreten der Wohnung Zigarettengeruch wahrgenommen und einen durchwühlten Schrank bemerkt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Im Wohnzimmer entdeckte sie dann den schlafenden Mann auf einem Sofa und verständigte die Polizei. Die Beamten weckten den 30-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest.