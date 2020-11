Der am 11. Oktober 2020 zum Chemnitzer Oberbürgermeister gewählte Sven Schulze kann sein Amt vorerst nicht antreten. Gegen die Wahl sind bei der Landesdirektion Sachsen (LDS) drei Einwände eingegangen. Nachdem bereits entsprechende Bescheide der LDS an die Einreicher verschickt worden sind, können sie noch binnen vier Wochen Klage gegen die Entscheidungen der LDS einreichen. Die Landesdirektion Sachten machte keine Angaben zum Inhalt der Einwände. Die Wahl Schulzes ist erst rechtskräftig, wenn entweder keine Klage eingereicht wird oder eine mögliche Klage vor Gericht scheitert. Ursprünglich sollte Schulze bei der Stadtratssitzung am 25. November als Oberbürgermeister von Chemnitz vereidigt werden.