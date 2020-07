Bei einem Straßenfest haben die Chemnitzer die bunte Treppe in Besitz genommen.

Bei einem Straßenfest haben die Chemnitzer die bunte Treppe in Besitz genommen. Bildrechte: MDR/Anett Linke

In Chemnitz ist am Sonnabend eine farbig gestaltete Freitreppe zwischen der Augustusburger Straße und dem Stadtviertel Sonnenberg eingeweiht worden. Bei einem Straßenfest konnten die Chemnitzer die farbenfrohe Anlage erstmals begehen und besetzen. Die Idee für die Gestaltung der Treppenanlage kam von der Chemnitzer Initiative "Die Buntmacher*innen". Sie hatten mit ihrer Idee einen Preis beim Wettbewerb "Nimm Platz" erhalten, den Chemnitz im Rahmen ihrer Kulturhauptstadtbewerbung für das Jahr 2025 ausgeschrieben hatte. Mit dem Preisgeld von 2.025 Euro konnten die "Buntmacher*innen" ihre Idee in der ersten Juliwoche umsetzen.