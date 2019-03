CFC-Stürmer Frahn entschuldigt sich bei seinen Fans

Daniel Frahn hat sich für seinen umstrittenen Jubel beim Spiel des Chemnitzer FC am Sonnabend heute bei seinen Fans entschuldigt. Der 31-Jährige hatte nach dem Tod eines rechtsextremen Fans ein T-Shirt mit der Aufschrift "Support your local Hools" ("Unterstütze deine lokalen Hools") hochgehalten. Frahn erklärte in einem Facebook-Post, er sei kein Sympatisant eines Neo-Nazis, er teile nicht diese politische Einstellung und trage keine rechten Gedanken in sich. Ihm sei nicht bewusst gewesen, dass das Shirt "so tief in der Neo-Nazi-Szene verankert ist". Er stehe für Respekt, Offenheit, Meinungsfreiheit und Toleranz. Frahn war für sein Verhalten am Sonnabend vom Verein mit einer Geldstrafe belegt worden.