Erdmännchen-Nachwuchs im Tierpark Chemnitz

Im Chemnitzer Tierpark hat es erneut Nachwuchs bei den Erdmännchen gegeben. Wie der Park am Dienstag mitteilte, entdeckten die Tierpfleger die fünf Jungtiere in ihrer Wurfbox. Nach dem Wurf Anfang April ist dies der zweite Erdmännchennachwuchs in diesem Jahr. Damit ist die Gruppe nun auf insgesamt 14 Tiere angewachsen. Erdmännchen sind wie die meisten Raubtiere Nesthocker. Das heißt, sie verlassen erst nach einer gewissen Zeit den schützenden Bau, in dem sie zur Welt kamen.