Para-Schwimmer Nico Clemens aus Chemnitz in Top-Form

Der Chemnitzer Para-Schwimmer Nico Clemens ist von den Internationalen Deutschen Meisterschaften im Schwimmen für Menschen mit Behinderung mit zweimal Silber und einmal Bronze aus Berlin zurückgekehrt. Wie der Behinderten- und Freizeitsportverein Ascota Chemnitz am Dienstag mitteilte, konnte sich Clemens zudem bei acht Vorläufen sechs Mal für Jugend-Finalläufe qualifizieren. Für den Chemnitzer, Jahrgang 2002, waren die Wettkämpfe eine besondere Herausforderung. Er war zuvor in eine schwierigere Startklasse eingestuft worden. In dieser treten gegebenfalls auch Sportler mit geringerem Handicap an.



Nach Angaben seines Vereins fehlt Nico Clemens die rechte Hand, womit auch die Muskulatur des gesamten rechten Arms eingeschränkt ist.