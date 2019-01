Chemnitz: Ermittlungen gegen Tatverdächtigen im Fall Daniel H. eingestellt

Nachdem im August 2018 der 35 Jahre alte Daniel H. in Chemnitz erstochen wurde, hat die Staatsanwaltschaft Chemnitz nun das Ermittlungsverfahren gegen einen der drei Tatverdächtigen eingestellt. Den Angaben zufolge ist dem Iraker Yousif I. A. eine Tatbeteiligung nicht nachzuweisen. Weder die objektiven Spurenuntersuchungen noch die Zeugenaussagen hätten solche Ergebnisse geliefert. Der Iraker sei zwar zur Tatzeit am Tatort gewesen, hieß es. Er habe auch nach der Auseinandersetzung gemeinsam mit dem Angeschuldigten Alaa S. und dem noch flüchtigen beschuldigten Farhad R. die Flucht ergriffen. Dass er jedoch auch an der Auseinandersetzung beteiligt war, die zum Tod von Daniel H. geführt hatte, habe sich nicht mit der für eine Anklageerhebung notwendigen Sicherheit bestätigt.