"Die Bibliothek eines Menschen ist Spiegel seiner Seele, seiner Persönlichkeit, seiner geistigen Welt", so Ulrike Uhlig, Vorstandsvorsitzende der Internationalen Stefan-Heym-Gesellschaft e. V. Zusammen mit Inge Heym eröffnete sie am Freitag das Stefan-Heym-Forum in Chemnitz. Bildrechte: MDR/Ines Gruner-Rudelt