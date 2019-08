Am Donnerstag ist in Chemnitz das Fachinformationszentrum Zuwanderung eröffnet worden. Damit soll den Arbeitgebern eine Anlaufstelle geboten werden, an der sie gezielt um Fachkräfte aus dem Ausland werben können. Das Zentrum ist ein Gemeinschaftsprojekt des IQ-Netzwerkes Sachsen, der Stadt Chemnitz, der Arbeitsagentur und des Jobcenters.

Im Zentrum sollen Themen wie der Anwerbungsprozess im Ausland, Aufenthaltstitel, Anerkennung der Qualifikationen und die Einarbeitung in die Belegschaft miteinander verknüpft werden. "Und diese Prozesse wollen wir hier in den Zentren einfach koordinieren und dort eine Prozessmoderation durchführen. So dass keiner auf diesem Weg alleine ist, weil man diese Gesamtheit, diese Komplexität nicht als Einzelner, nicht als Arbeitgeber oder als Zuwanderer überblicken kann", sagt Initiator Kay Tröger vom IQ-Netzwerk-Sachsen. Nach Leipzig und Dresden ist das Zentrum in Chemnitz das dritte seiner Art in Sachsen.