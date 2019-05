Im Stadtzentrum von Chemnitz wird am Sonnabend ein großes Familienfest mit vielen verschiedenen Aktionen stattfinden. Die Demonstrationen finden am Rande des Zentrums statt. Bildrechte: dpa

Die Polizei bereitet sich auf den nächsten großen Einsatz in Chemnitz vor. Am Sonnabend werden dort mehr als 1.000 Demonstranten erwartet, wie die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mitteilte. Hintergrund ist ein geplanter Neonazi-Aufmarsch unter dem Titel "Tag der deutschen Zukunft", zu dem mehrere Gegenproteste angemeldet sind. Zeitgleich zu den Demonstrationen findet in der Innenstadt anlässlich des Kindertages ein Familienfest mit vielen einzelnen Veranstaltungen statt.

Tag der deutschen Zukunft Der "Tag der deutschen Zukunft" ist eine Veranstaltung der Jungen Nationalisten, der Jugendorganisation der rechtsextremen Partei NPD. Jedes Jahr findet die Veranstaltung in einer anderen deutschen Stadt statt, in diesem Jahr in Chemnitz. Letztes Jahr standen in Goslar 260 Teilnehmer 3.000 Gegendemonstranten gegenüber.

"Ursprünglich wollten die Demonstraten durch den Innenstadtbereich laufen und auch über den Neumarkt und Markt, wo aber schon Kindertagsveranstaltungen geplant waren", sagte Ordnungsbürgermeister Miko Runkel im Gespräch mit MDR SACHSEN. Es sei der Stadt gelungen, die Demonstrationsrouten beider Seiten so zu legen, dass sie den Innenstadtbereich nicht berühren.

Ludwig: "Wir wollen den Tag nicht den Rechtsextremen überlassen"

Neben den üblichen Demonstrationsauflagen würde auch vor Ort geprüft, ob noch zusätzliche Auflagen verhängt werden müssen. "Wir werden nicht den militärischen, martialischen Charakter wie zuletzt beim "Dritten Weg" in Plauen zulassen", so Runkel. Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig erklärte, das Versammlungsrecht lasse ein Verbot des rechten Aufmarschs leider nicht zu. "Wir wollen aber den Tag nicht den Rechtsextremen überlassen", so Ludfwig. Sie wünscht sich, dass viele Familien zum Familienfest kommen und dass die Demonstrationen friedlich verlaufen.

Auch Ministerpräsident Michael Kretschmer rief zur Teilnahme am Familienfest in Chemnitz auf. "Wir wollen am 1. Juni Kinderlachen hören und keine Parolen", sagte er am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Nach Angaben der Staatskanzlei wird Kretschmer auch selbst das Fest am Sonnabend besuchen.

Die Polizei bekommt nach eigenen Angaben Verstärkung aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei. Zudem würde das Geschehen per Hubschrauber und mit stationären Kameras überwacht.

Quelle: MDR/al/dpa