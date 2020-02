Ein Mann aus Chemnitz ist der erste sächsische Lotto-Millionär in diesem Jahr. In der "Glücksspirale" am Samstag gewann er 1.050.000 Euro, teilte Sachsenlotto am Montag mit. Dem Gewinner stehe nun frei, sich 20 Jahre lang jeden Monat 5.000 Euro auszahlen oder sich den gesamten Gewinn sofort überweisen zu lassen.