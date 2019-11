Auf einer erweiterten Präsidiumssitzung beraten Mitglieder der sächsischen Landessynode am Sonnabend in Chemnitz über die Zukunft der Landeskirche. Thema ist der Umgang mit der Situation nach dem Rücktritt von Landesbischof Carsten Rentzing zum 31. Oktober. Das Präsidium will unter anderem klären, wo die Grenzen zwischen rechtsextremen Äußerungen und den Positionen wertekonservativer Christen liegen.

Rentzing hatte nach einer politischen Debatte um seine Person seinen Rücktritt angeboten. Die Landeskirche hatte das Angebot angenommen. Erst war bekannt geworden, dass Rentzing bis heute Mitglied in einer schlagenden Studentenverbindung ist. Dann wurden von Rentzing verfasste Texte für eine rechte Zeitschrift öffentlich. Die Kirchenleitung stufte die 30 Jahre alten Texte aus der Studentenzeit Rentzings als "elitär, in Teilen nationalistisch und demokratiefeindlich" ein. Synodalpräsident Otto Guse hatte nach dem Rücktritt von Rentzing angekündigt, die Kirche werde sich damit befassen, wie sie mit rechten Positionen umgehen soll. So ist z.B. die ablehnende Haltung gegen Flüchtlinge, wie sie manche Politiker vertreten, nach Ansicht von Otto Guse nicht mit christlichen Wertvorstellungen vereinbar. Landeskirchenamtspräsident Hans-Peter Vollbach hatte zugleich betont, in der Landeskirche hätten sowohl konservative, als auch liberale Christen ihren Platz.