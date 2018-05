Männertag und Biertrinken in möglichst schönen Biergärten - das hat Tradition überall im Land. Man(n) wandert gemeinsam und lässt sich das "kühle Blonde" anschließend schmecken. Natürlich macht das Erzgebirge da keine Ausnahme. Tradition wird hier besonders groß geschrieben. Viele der Männergruppen machen schon viele Jahre im Brauerei-Gasthof Zwönitz Station. Hier gibt es so viele Sorten des selbst gebrauten Gerstensaftes, dass man schon die Qual der Wahl hat. Auch eine Truppe aus Chemnitz, Zschopau und Umgebung machte es sich bei schönstem Männertagswetter im Biergarten der Brauerei gemütlich. "Früher sind wir weiter gelaufen. Aber man muss das bedächtig angehen mit Rücksicht auf die Gesundheit ...", sagen die Chemnitzer.

Die Zwönitzer Brauerei ist eine der insgesamt 17 Brauereien, die auf der neu geschaffenen Bierroute durch das Erzgebirge und Nordböhmen liegen. In Sachsen gehören neben den Großen der Branche wie der Freiberger Brauerei hauptsächlich die kleinen dazu, bei denen man dem Braumeister noch über die Schulter schauen kann. Das Sächsische Brauereimuseum Rechenberg ist genauso auf der Route vertreten wie die Brauereien Lotters Wirtschaft in Aue, Fiedler in Scheibenberg, die Bierfabrik Lengefeld, das Hotel "Alte Schleiferei" in Erlabrunn und eben auch der Braugasthof Zwönitz.

In Zwönitz kann man dem Braumeister in der Gaststube über die Schulter schauen. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Braumeister Dominik Naumann will sich selbst auch auf die Bierroute begeben. "Die sächsischen Brauereien kenne ich alle, während ich als Braumeister von vielen kleinen tschechischen Brauereien vorher noch nie etwas gehört habe." Das wird vielen Biertrinkern ebenso gehen. Wer kennt hierzulande schon "Pivovar Žatec", "Chrám chmele a piva", "Karásek a Stülpner", "Monopol", "Na Rychtì", "Pivo Chalupník" oder "Pivo Zloun". Sie alle liegen auf der Bierroute, die eigentlich gar keine ist. "Man kann die Standorte in Sachsen und Böhmen nicht einfach so hintereinander erwandern, dazu ist der Kreis viel zu groß. Aber wenn man hier irgendwo Urlaub macht, liegen zwei oder drei Brauereien immer in der Nähe. Und dann kommen die Leute eben wieder mal und schauen sich andere Brauereien an." Den Schwerpunkt bei der Auswahl der Partner haben die Tourismusfachleute auf Brauereien gelegt, die für Besucher offen stehen. Viele der kleinen Unternehmen kann man besichtigen, bevor man die eine oder andere spezielle Biersorte genießt. Und als Bonus winkt dem Besucher nach zehn besuchten Brauereien in Zukunft auch ein kleines Souvenir. Na dann: "Prost!"