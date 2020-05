Die Chemnitzerin Isolde Müller ist der Einladung, allein und doch gemeinsam Kaffee auf ihrem Balkon zu trinken, gern gefolgt. Organisiert hat die Aktion, an der 19 Mieter des Hochhauses am Chemnitzer Rosenhof teilgenommen haben, der Verein "Bürgerhaus City e.V.". Kaffee und selbst gebackener Kuchen konnten in den Vereinsräumen im Erdgeschoss des Hauses abgeholt werden. Dazu gab es Musikstücke aus dem sogenannten Balkonballett, bei dem die Bewohner des Hauses vor sieben Jahren mitgewirkt hatten. Damals verfolgten 2.000 Zuschauer die Aufführung.