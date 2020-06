Sollte sich am frühen Sonntagmorgen herausstellen, dass es sich bei dem verdächtigen Gegenstand am Chemnitzer Sonnenberg um eine Bombe handelt, müssen vor der Entschärfung etwa 22.000 Menschen den Gefahrenbereich verlassen. Die Evakuierung betrifft auch Plegeeinrichtungen.

Der Verwaltungsstabs-Chef für den Sonntag, Bürgermeister Sven Schulze, hat dazu detaillierte Pläne. "Wir haben die Evakuierungspläne jetzt fertig. Die zentrale Anlaufstelle für die Bürger wird und soll das Stadion an der Gellertstraße sein."

Claudia Helmert, Leiterin der Seniorenresidenz "Am Kirschhof", ist mit der Stadt in ständigem Kontakt.

Leiterin Seniorenresidenz "Am Kirschhof"

Wir haben mit der Stadt Chemnitz abgesprochen, dass am Sonnabendnachmittag die bettlägerigen oder intensiver medizinisch notwendig betreuten Bewohner ins Klinikum Chemnitz gebracht werden.

Alle anderen Bewohner der Einrichtung würden im Falle einer Evakierung am Sonntagmorgen in die Messe Chemnitz gebracht. Claudia Helmert hofft, dass es nicht so weit kommt.