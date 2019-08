Der Experimental-Archäologe Dominique Görlitz steht unmittelbar vor dem Aufbruch zu seiner Expedition mit dem Steinzeitsegler "Abora IV". Wie Görlitz am Donnerstag mitteilte, ist der Start wegen heftigen Windes sowie kleinerer Komplikationen um einen Tag verschoben worden. Am Freitag will der Wissenschaftler aus Chemnitz dann mit seinem Schilfboot vom bulgarischen Warna aus zu seiner Fahrt vom Schwarzen Meer zum Mittelmeer starten.