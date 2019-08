Der Chemnitzer Experimentalarchäologe Dominique Görlitz sieht sich nach dem Stapellauf mit seinem Schilfboot gut gerüstet für die Überquerung des Schwarzen Meeres. Vor 500 Zuschauern wurde die "Abora IV" am Donnerstag erstmals im bulgarischen Varna zur See gelassen. Wenn alles funktioniere, werde Görlitz nach eigener Aussage Mitte August von Varna aus in Richtung Istanbul segeln. Die Reise führt durch den Bosporus, eine Meerenge zwischen Europa und Asien. Derzeit würden für das Vorhaben aber noch Verhandlungen mit der Türkei laufen. Im weiteren Verlauf der Reise will Görlitz nach Troja. Neben der Besichtigung der archäologischen Stätte sollen in der Gegend Segeltests gemacht werden, um die Befahrung der Dardanellen - einer weiteren Meerenge - nachzustellen, so Görlitz. Mit seiner Fahrt will der Chemnitzer nachweisen, dass bereits im Altertum internationaler Seehandel mit Ägypten möglich gewesen sein könnte.

Am Donnerstag wurde das vierte Schilfboot von Dominique Görlitz in Bulgarien zu Wasser gelassen. Bildrechte: Dominique Görlitz