Ralf-Peter Werner demonstriert, wie das Fahrrad für die Reparatur in die Servicestation eingehängt werden kann. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Im Chemnitzer Süden wird am Mittwoch eine neue Fahrrad-Reparaturstation eingeweiht. Neben dem Bolzplatz "Aufatmen" können sich Radfahrer mit Platten oder anderen Problemen helfen. Hier hat man vor allem die jüngeren Chemnitzer im Blick.

"Es ist ein Punkt, an dem viele Kinder und Jugendliche ein- und ausgehen, viele auch mit Fahrrädern", erklärt Ralf-Peter Werner, Vorstandsvorsitzender des Aufatmen-Vineyard Chemnitz e.V., die Wahl des Standorts. Der Verein betreibt den Bolzplatz und ein daneben gelegenes Begegnungszentrum. Die Kinder und Jugendlichen seien oft mit betriebsunsicheren Fahrrädern unterwegs. "Oft mangelt es an Werkzeug, Finanzen oder der richtigen Anleitung", so Werner. Mitarbeiter aus dem Begegnungszentrum werden den Mädchen und Jungen Hilfestellung geben. Wer es digital mag, für den gibt es die Bedienungsanleitung über einen QR-Code.